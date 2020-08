Lazio, Immobile vince i Panini Awards: battuti Ronaldo e Lukaku - FOTO

Non sarà certo come vincere la Scarpa d'Oro o la classifica capocannonieri della Serie A, ma comunque Immobile potrà vantare un altro primato, seppur minore: la community Panini, con più di 200 mila voti complessivi, si è espressa e ha votato Ciro come il miglior attaccante della stagione appena finita. Un riconoscimento che è stato comunicato dal profilo social ufficiale delle figurine più famose di sempre. Immobile ha vinto la concorrenza di Cristiano Ronaldo, Lukaku e Caputo e si è aggiudicato i "Panini Awards" con il 39% delle preferenze. Tra gli altri premiati ci sono il "Papu" Gomez come miglior centrocampista (35%), Theo Hernandez come miglior difensore (31%), Handanovic nella categoria portieri (31%) e Kulusevski come miglior giovane (28%).

