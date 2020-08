Lazio, Immobile verso un nuovo record: può essere il primo italiano a...

LAZIO, RECORD IMMOBILE - La nuova stagione deve ancora cominciare, ma Ciro Immobile ha già un obiettivo personale in testa da raggiungere con la maglia della Lazio. Per uno come lui non è mai abbastanza, anche dopo un anno incredibile chiuso con la Scarpa d'Oro e il titolo di capocannoniere della Serie A c'è spazio per un altro record. L'attaccante di Inzaghi va a caccia per la quarta volta dello scettro di bomber del campionato dopo aver vinto la classifica nel 2013-14, 2017-18 e 2019-20. Potrebbe essere il primo italiano a riuscirci. A 3 ci sono Boffi, Meazza, Platini (tre volte di fila come Nordahl), Pruzzo, Pulici, Riva e Signori, mentre a 5 guida Nordahl. Immobile vuole continuare la scalata.

