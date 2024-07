Lazio, Impallomeni: "Addio Immobile? Magari vuole vivere una nuova esperienza"

TUTTOmercatoWEB.com

Cresce l'attesa per conoscere il futuro di Ciro Immobile. Nelle ultime ore infatti è trapelato l'interesse del Besiktas per l'attaccante della Lazio anche se la società turca non ha ancora presentato un'offerta concreta ai biancocelesti.

Sull'ipotesi della partenza di Immobile ha detto la sua Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Le ultime dicono che c'è l'accordo con il Besiktas, ma non c'è l'accordo tra le due squadre. E non è cosa da poco. Forse non ne può più di questo ambiente? Non lo so, magari più avanti ce lo dirà. Magari vuole vivere un'esperienza differente. Sostituto? Per me Simeone non sarebbe male, per come la vuole costruire Baroni. Tchaouna sarà una rivelazione, ci sono molti giocatori veloci e di fisico. Simeone non costa troppo, quindi sarebbe una valida alternativa".