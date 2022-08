Lazio, Impallomeni: "Juve - Milinkovic? Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Juventus è tornata alla carica per il Sergente Milinkovic. Dopo l'infortunio di Pogba infatti il club bianconero è tornato a pensare al serbo anche se da parte della Lazio le richieste non sono mai cambiate. Lotito non si siederà al tavolo delle trattative per meno di 70/75 milioni. Questo il pensiero dell'ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Da una parte c'è la necessità della Juve di sistemare il centrocampo dopo gli infortuni di Pogba e McKennie. Sarà un'altra partenza in salita. Lotito non credo si muova dagli 80 milioni, non credo si possa fare un'operazione alla Chiesa. Credo che voglia almeno una buona parte subito".



"Io pensavo che Dybala e Bremer andassero all'Inter. Nel mercato poi può succedere di tutto, magari anche che Milinkovic decida di cambiare aria. Ma ci sono degli equilibri. Se dovessero arrivare Wijnaldum e Belotti alla Roma e alla Lazio vanno via Luis Alberto e Milinkovic, praticamente cambi il centrocampo più forte degli ultimi anni e lo devi ricostruire all'interno di un ambiente non facilissimo. Sarri dovrà reinventare tutti e la pazienza a Roma non c'è".