Lazio, Impallomeni: “Sarri? Maniacale nella fase difensiva, ora deve…”

La difesa si è rivelata nel corso della stagione appena conclusa, un punto debole per la Lazio di Sarri. Priorità assoluta per quanto riguarda il mercato, l’unico mezzo attraverso il quale possono essere colmate le lacune manifestate. I rinforzi arrivati alla corte del tecnico toscano saranno fondamentali per la crescita del reparto e soprattutto per ritrovare quegli equilibri mancanti. A tal proposito, si è espresso Stefano Impallomeni intervenuto ai microfoni di TMW. Questa la sua disamina: “Noi pensiamo a Sarri come un allenatore offensivo, con una squadra votata all'attacco, ma dopo Napoli non è più riuscito a trovare i suoi princìpi. Però lui è maniacale nella fase difensiva. E la Lazio è mancata proprio in questo fondamentale, si muoveva male. Deve ritrovare certi equilibri difensivi”

