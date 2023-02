Lazio, in arrivo Diego Gonzalez: il baby talento che ha stupito col Paraguay. I numeri

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si è concluso il Sudamericano U-20, un campionato organizzato in due fasi a cui hanno preso parte tutte le selezioni giovanili del Sud-America. Tra le grandi sorprese della competizione c'è stato il Paraguay U-20, in grado di superare da terza classificata la prima fase, in un gruppo composto da Brasile, Colombia, Argentina e Perù. Il giocatore chiave della nazionale di Bobadilla è stato senza dubbio Diego Gonzalez, attaccante esterno passato a gennaio alla Lazio, e titolare inamovibile della formazione Albirroja. Il classe 2003 nel corso della competizione ha saltato solamente la partita contro il Brasile, nella fase a gironi, giocando da titolare tutte le restanti 8 sfide. Schierato principalmente nel suo ruolo naturale di attaccante, Gonalez si è mosso anche come mezz'ala e trequartista distinguendosi per le capacità tecnico-tattiche, realizzando due gol contro Perù ed Ecuador, e un assist nella sfida contro il Venezuela.