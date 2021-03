Lazio, in caso di addio di Inzaghi si valuta anche Juric: il punto

In casa Lazio si riflette. Non è stata ancora risolta la questione legata al rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Sono ore di attesa e di studio, ma è normale che la società biancoceleste si sia già con cautela cominciata a guardare attorno. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, uno dei nomi graditi soprattutto per Tare resterebbe quello di Ivan Juric. Tra lui e il ds biancoceleste i rapporti sembrano essere rimasti ottimi negli anni, e il tecnico del Verona sembra destinato dopo ottime annate a lasciare gli scaligeri e fare un salto di qualità in carriera. Su Juric però, (vero e proprio erede di Gasperini per idee e schemi di gioco), sembrano esserci tanti apprezzamenti da presidenti italiani e non solo: ma la certezza è che la stima della Lazio per lui non sia mai tramontata.

GATTUSO - Da registrare anche il fatto che il futuro di Rino Gattuso sembra sempre più lontano da Napoli. I rapporti con De Laurentiis sono sempre più freddi e il presidente partenopeo starebbe valutando le possibili alternative. In cima alla sua lista ci sarebbe Vincenzo Italiano dello Spezia ma i suoi occhi sono finiti anche su Simone Inzaghi, il quale continua a rimandare la firma del rinnovo con la Lazio. A fine stagione potrebbe scatenarsi un importante toto allenatori in Serie A.

