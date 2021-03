Lazio, prossimi giorni decisivi per le battaglie legali: le date delle udienze

Nonostante la pausa per le Nazionali, la Lazio avrà molto da fare questo weekend. Non in campo, bensì in tribunale, dove sarà impegnata per la vicenda relativa ai tamponi dello scorso ottobre/novembre e per la gara contro il Torino non disputata all'Olimpico il 2 marzo. Sul primo fronte, riporta la rassegna stampa di Radiosei, venerdì si terrà l'udienza che doveva inizialmente tenersi il 16 marzo con Lotito e i dottori Rodia e Pulcini e oggetto di discussione sarà anche la presenza di Immobile in campo nel match di andata contro il Torino. I biancocelesti si appelleranno all'inammissibilità dei granata come parte interessata al processo e alla testimonianza di Enrico Di Rosa, direttore della Asl 1 di Roma che avrebbe dato l'ok alla società per inserire Immobile tra i disponibili. Di Rosa però avrebbe fatto dei passi indietro dichiarando di non aver dato alcuna autorizzazione.

RICORSO - Lunedì alle 12:30 si terrà invece l'incontro in via telematica con la Corte sportiva d'appello per il ricorso della Lazio per il match non disputato contro il Torino. Il Giudice Sportivo non ha disposto il 3-0 a tavolino ai biancocelesti i quali si appelleranno al fatto che la quarantena per i granata sarebbe dovuta terminare il 1 marzo dando la possibilità alla squadra di partire per Roma il giorno dopo. Inoltre non era nelle condizioni di invocare le "cause di forza maggiore" come motivazione per non prendere parte alla gara. I prossimi giorni saranno importanti per capire che piega prenderanno le due vicende.

LAZIO, TUTTI GLI IMPEGNI DEI NAZIONALI

LAZIO, LE PAROLE DI LUIZ FELIPE

TORNA ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB