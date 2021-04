Lazio in gol per la diciottesima volta consecutiva: il dato

Vittoria importante della Lazio sul Benevento in una gara che visto la bellezza di otto reti totali, cinque dei biancocelesti e tre dei campani. Come riportato da Lazio Page i biancocelesti hanno segnato in casa per la diciottesima partita consecutiva, terza migliore striscia d’Europa dopo quelle del Barcellona (26) e del Bayern (20).

