Lazio, in trasferta vinci sempre 2 a 1: eguagliato il primato storico

Una Lazio prorompente, una Lazio che vola e fa sognare. I biancocelesti hanno imparato a vincere soffrendo, spesso riescono a imporsi superando di misura l'avversario. Come riporta Lazio Page, gli uomini di Inzaghi sembrano essersi ormai abbonati a un risultato preciso: il 2 a 1. Nelle ultime 5 trasferte, infatti, Immobile e compagni hanno conseguito proprio questo risultato, con Fiorentina, Milan, Sassuolo, Cagliari e Brescia. Eguagliato il primato storico di partite consecutive in casa o fuori casa terminate con lo stesso risultato, che risaliva alle 5 sconfitte esterne per 1 a 0 nel 1991/92.

