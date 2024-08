Lazio, incidente Pellegrini: le parole di Baroni sull'accaduto

TUTTOmercatoWEB.com

Luca Pellegrini out per la trasferta di Udine. Il terzino della Lazio si è cappottato con la sua Smart lungo la via Cassia Veientana, non lontana dal centro sportivo. Fortunatamente il giocatore ne è uscito illeso, riportando solo alcune ferite lievi a una gamba. In conferenza stampa, Marco Baroni ha chiarito le condizioni dell'ex Juventus e Cagliari: "Facciamo intanto gli auguri a Pellegrini di riprendersi presto, fortunatamente sappiamo che sta bene. La squadra ha lavorato, ogni giorno è prezioso, abbiamo messo alle spalle l'ultima gara e pensiamo alla trasferta di Udine, sarà complicata".