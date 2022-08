Lazio, incidente per un piccolo super-tifoso. Il sostegno della famiglia biancoceleste: “Forza, Tommaso”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Brutto incidente per un bimbo di 10 anni. Il piccolo, di Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, stava percorrendo una discesa con la sua bicicletta quando è caduto violentemente a terra, sbattendo la testa e ferendosi con il manubrio, che gli ha infilzato l'inguine. Dopo l'allarme del padre e del fratello, sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno stabilizzato e trasportato in ospedale in eliambulanza. Portato al policlinico Umberto I di Roma, le sue condizioni sono risultate gravi. E per Tommaso è iniziata una vera battaglia, che sta vivendo con il sostegno della propria famiglia e di quella biancoceleste. Tifosissimo della Lazio, il bimbo ha ereditato la fede calcistica da papà Federico. Insieme hanno sempre seguito Immobile e compagni all'Olimpico. Quegli stessi beniamini che, nelle ultime ore, hanno fatto sentire il proprio sostegno ai genitori e al piccolo super-tifoso. Lo stesso vuole fare l'intera redazione de Lalaziosiamonoi.it. Forza, Tommaso.

