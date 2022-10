Lazio, infortunio Immobile: la clamorosa gaffe della Tv inglese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’infortunio di Ciro Immobile è argomento caldissimo in casa Lazio. L’attaccante biancoceleste ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro, i tempi di recupero sono abbastanza lunghi e per questo sarà costretto a saltare diverse gare. La notizia ha fatto il giro del mondo e forse, è talmente choc, che ha indotto la tv inglese a una clamorosa gaffe. Come riporta il Corriere dello Sport, i britannici hanno lanciato la news scrivendo: "L'attaccante della Lazio Ciro Immobile in dubbio per i Mondiali dopo la lesione di medio grado a carico del bicipite femorale”, dimenticandosi però che l’Italia purtroppo non parteciperà alla Coppa del Mondo. A sottolineare la figuraccia, ci ha pensato anche Robbie Flower. L’ex attaccante del Liverpool ha commentato quanto accaduto sui social con un pizzico di ironia, queste le parole: “Dovrebbe essere un infortunio... fuori per 4 anni?"

