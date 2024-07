Lazio, infortunio Nuno Tavares: aggiornamenti sulle sue condizioni

AURONZO - Si è fermato anche Nuno Tavares. L'ottavo giorno del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore è stato praticamente da dimenticare a livello fisico. Sia prima dell'amichevole contro il Trapani, che durante, diversi giocatori hanno accusato problemi muscolari. Tra questi c'è anche il terzino portoghese, uno dei migliori della pre-season nonostante sia arrivato da pochissimo. Intorno al 25' della gara contro la formazione siciliana, l'ex Arsenal è stato costretto a uscire dal campo per un problema al flessore della gamba sinistra (al suo posto Pellegrini). Secondo quanto trapelato dallo staff tecnico, però, il suo infortunio non dovrebbe essere nulla di grave. Non sorprenderebbe comunque la sua assenza nel lavoro di scarico nel giorno post partita.