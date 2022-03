Lazio, insieme a Compassion a sostegno delle donne. Lotito: "Le mutilazioni sono una violazione dei diritti"

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio e Compassion insieme a sostegno delle donne. Il club biancoceleste ha deciso di collaborare con l'Onlus italiana per liberare bambine e ragazze da abusi e violenze. L'iniziativa, nella settimana della Giornata Internazionale della Donna, serve per mettere fine alle mutilazioni genitali che ragazze dai 9 ai 15 anni sono costrette a subire. Di seguito il comunicato della società: "Le mutilazioni genitali femminili (abbreviato come MGF o FGM, in inglese) sono pratiche tradizionali che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili, come stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Bambine e ragazze, tra i 9 e i 15 anni, subiscono queste mutilazioni per motivi culturali, religiosi e sociali da anni. Sono una forma di abuso e violenza, nei confronti di coloro che sono più vulnerabili. Secondo stime della Commissione Europea, sono 200 milioni le vittime di mutilazioni in tutto il mondo. Queste pratiche infliggono gravi conseguenze fisiche e psicologiche: infezioni, traumi emotivi, dolori cronici, difficoltà urinarie, infertilità e perfino morte. Per aiutare le bambine, Compassion collabora con scuole, centri educativi e comunità in tutto il mondo. Florence, insegnante del Kenya ed operatrice Compassion, ha creato un rifugio per ragazze: 'Col passaparola, centinaia sono arrivate cercando aiuto. Traumatizzate e ferite, vagano per giorni nei boschi, tentando di sopravvivere'. Oggi sono tutte iscritte a scuola, molte per la prima volta. Il cambiamento è visibile: una nuova generazione di ragazze non conoscerà mai il dolore delle mutilazioni o le conseguenze del matrimonio infantile. Da quando il centro è attivo, 413 hanno trovato libertà. Ora frequentano scuole e università in tutto il Kenya. Faith – una delle bambine soccorse – crede che tutti debbano lottare contro le mutilazioni: 'Tutti possiamo sostenere l’impegno di persone come Florence, parlando di questo problema. È una violazione dei diritti delle bambine e deve essere trattata come tale: un crimine'".

LOTITO - Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha detto: “Le ragazze e le donne hanno il diritto esclusivo di decidere sulle loro vite. Nessuna deve vedere il proprio corpo sottoposto a qualsiasi tipo di violenza o abuso. Le ragazze e le donne sono il pilastro di una nazione. Una ragazza istruita può fare scelte migliori per la famiglia. Quando le ragazze e le donne sono forti, l’intera nazione ne beneficia. Tutti possiamo sostenere l’impegno di organizzazioni come Compassion, che agisce per risolvere questo problema. Le mutilazioni sono una violazione dei diritti delle bambine e devono essere trattate come tale: un crimine”.

DI VAIO - Ilaria Di Vaio, testimonial di Compassion, ha aggiunto: “La mutilazione genitale femminile è una grave violazione dei diritti delle bambine, ragazze e donne. Nella maggior parte dei casi, questa pratica fa da preludio a un’altra grave piaga, quella dei matrimoni minorili: bambine e ragazze date in sposa a uomini di età molto maggiore”.

Pubblicato il 15/03