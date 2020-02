Lazio - Inter, Bisciglia: "Dove possiamo arrivare? Tre metri sopra il cielo" - VD

Euforia, quella vera. Quella dal sapore di Scudetto. Che Lazio, anche l'Inter va ko, e adesso il limite di questa squadra sembra solo il cielo. Anzi, nemmeno. Come ha detto ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it il noto conduttore e grande tifoso biancoceleste, Filippo Bisciglia, nel post-partita: "È stata una partita top. Non ho più voce. Grande Lazio, non molliamo mai. Siamo forti. Dove possiamo arrivare? Tre metri sopra il cielo. Migliore in campo? Milinkovic, Ciro... Tutti!".

VIDEO - FILIPPO BISCIGLIA NEL POST LAZIO - INTER