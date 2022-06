Lazio - Inter e Juve - Roma la stessa giornata: come è andata un anno fa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nell'ultimo weekend di agosto andrà in scena la terza giornata di Serie A. La Lazio ospiterà l'Inter, nel secondo ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico da allenatore nerazzurro, mentre la Roma giocherà in casa della Juventus. Anche nello scorso campionato queste due partite sono state disputate nella stessa giornata del girone d'andata, nel fine settimana del 16 e 17 ottobre 2021. La Lazio ebbe la meglio sull'Inter per 3-1, vantaggio nerazzurro con Perisic e rimonta biancoceleste firmata Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic, mentre la Roma invece perse 1-0 all'Allianz con gol di Kean.