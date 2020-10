Lazio - Inter, Gaia Lucariello suona la carica: "Grandi!"

"Grande Lazio". È il commento finale alla gara fra i biancocelesti e l'Inter all'Olimpico di Gaia Lucariello, moglie di mister Simone Inzaghi. Due parole che riassumono una gara giocata col cuore nonostante le tante difficoltà che hanno preceduto la sfida e all'internno dei 90 minuti. Gli infortuni, l'espulsione di Immobile non hanno scalfito i biancocelesti, che con le unghie e con i denti hanno portato a casa un pareggio importante contro una corazzata come quella di Conte. Il modo giusto per ripartire dopo la debacle con l'Atalanta.

Pubblicato alle 18