Lazio - Inter, Giannichedda: "Vecino-Milinkovic e Luis Alberto-Barella, si vince qui"

Manca poco, ormai. Archiviato (quasi) San Valentino, Lazio e Inter saranno separate da meno di 48 ore. Poi si ritroveranno lì, sul prato dell'Olimpico, l'una contro l'altra. Sono tante le chiavi di lettura del match, ha provato a snocciolarne qualcuna Giuliano Giannichedda, ex centrocampista biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport: "L’Inter ha tanti campioni che possono cambiare la partita o subentrare e dare una mano a gara in corso, specie se stai vincendo. Il mercato di gennaio ha portato a Conte tutti i giocatori che mancavano, come Eriksen. Il danese è un giocatore di grande qualità, quando gioca diventa una sorta di trequartista per cui secondo me contro la Lazio Conte opterà per Vecino, che per fisicità andrà a sbattere con Milinkovic. Dall’altra parte ci sarà la sfida Barella-Luis Alberto, e queste saranno le chiavi della partita. Milinkovic è cresciuto moltissimo da quando la Lazio ha cambiato modulo: con l’inserimento di Correa è diventato più regista e ha fatto uno scatto mentale. Se dovesse andare al Real o al Barcellona chiaramente dovrà dimostrare di più".

LAZIO, PARLA MILINKOVIC

CALCIOMERCATO LAZIO: "OFFERTO PRE-CONTRATTO A GIROUD"

TORNA ALLA HOMEPAGE