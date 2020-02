Lazio - Inter, il doppio ex Cesar: “Impressionante il salto dei biancocelesti”

Ha indossato le maglie di entrambe le squadre. Cesar ha lasciato un bel ricordo nel cuore dei tifosi della Lazio e, alla vigilia dello scontro Scudetto con l'Inter, l'ex biancoceleste ha voluto dire la sua sul match: "Non succedeva da tanto tempo di trovarle così in alto in classifica a questo punto della stagione - ha dichiarato il brasiliano ai microfoni di Italpress - È davvero molto bello ed entusiasmante. È una partita attesa da entrambe le parti. Sono impressionato dal salto di qualità della Lazio in questa stagione, mentre la crescita dell’Inter non è inaspettata di per sé. Certamente non ci si aspettava subito questo grande rendimento. Sicuramente l’Inter punta a stare in alto, dati gli acquisti fatti per vincere in breve tempo, avere Conte in panchina contribuisce particolarmente. Lazio e Inter sono due belle squadre che stanno vivendo momenti paralleli. Certo, i nerazzurri hanno mostrato un po’ di discontinuità nell’ultimo periodo, ma può succedere. La Lazio, invece, è in un momento straordinario: basta pensare che ha battuto anche la Juventus. Insomma è un campionato inaspettato”.

