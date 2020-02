Lazio - Inter, Immobile vs Lukaku: i gol "a km 0" contro quelli da "trasferta"

Lazio-Inter per cuori forti, una sfida Scudetto a tutti gli effetti. Inutile negarlo. Una sfida nella sfida, quella che metterà di fronte gli attaccanti principi delle due formazioni: Ciro Immobile e Romelu Lukaku. 42 gol segnati in due in campionato: 25 per bomber Ciro, 17 per il belga fratello di Jordan. E non finisce qui, perché Immobile e Lukaku sono i due attaccanti che hanno messo a segno rispettivamente più gol in casa e in trasferta: il centravanti della Lazio ha colpito 15 volte nelle gare interne, contro le sole 5 dell'ex United, che a sua volta ha timbrato il cartellino lontano da San Siro ben 12 volte, due in più del collega di reparto. Lazio-Inter si avvicina, si scaldano i motori: Immobile vs Lukaku è già iniziata.

