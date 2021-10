Lazio - Inter, il sondaggio della Serie A scatena la reazione dei tifosi - FOTO

Solo due giorni e all'Olimpico andrà in scena un match molto caldo. Sarà l’Inter la prossima rivale della Lazio. Tante saranno le emozioni per i tifosi di entrambe le squadre data la situazione Inzaghi. Proprio per questo, la gente scalpita in attesa del fischio d'inizio. Nel frattempo che la sfida abbia inizio, la Serie A sul proprio canale Twitter ha iniziato a scaldare l'ambiente con un sondaggio. Il post recita: "#LazioInter è anche lotta tra grandi centrocampisti: Sergej Milinković-Savić vs Marcelo Brozović, chi scegliereste nella vostra metà campo ideale?". Il match è vicino, le interazioni sotto al sondaggio iniziano ad arrivare, ma chissà chi farà meglio nella partita di sabato...

Chi scegliereste nella vostra metà campo ideale? ️ — Lega Serie A (@SerieA) October 14, 2021

