Lazio - Inter, la gloria dopo il far west: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Pirotecnico e denso di emozioni il trionfo della Lazio contro l'Inter. Una gara in salita per oltre 60 minuti, nei quali i biancocelesti però hanno avuto il merito di non disunirsi, senza mai concedere ai nerazzurri l'occasione per chiuderla. Nella ripresa una Lazio decisamente più determinata è riuscita a ripristinare l'equilibrio grazie al calcio di rigore propiziato da Patric e trasformato da Immobile. L'episodio tanto discusso del gol del vantaggio biancoceleste, con Di Marco ancora a terra dopo che Lautaro aveva comunque proseguito l'azione, ha acceso gli animi condizionando soprattutto la prestazione della squadra di Inzaghi, mai pericolosa dalle parti di Reina prima del colpo del ko di Milinkovic a tempo scaduto. Un successo determinante per i ragazzi di Sarri, alla ricerca proprio di una prestazione maiuscola come quella di questa sera per ritrovare se stessi nella corsa tra campionato e Europa League. In basso gli scatti più significativi del match raccolti da Lalaziosiamonoi.it.