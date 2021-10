Lazio-Inter, le quote del match: sfida aperta, nerazzurri favoriti

Messa da parte la sosta nazionali, la Lazio torna in campo con un big match. Nell'ottava giornata di Serie A, i biancocelesti ospitano l'Inter. Immobile e compagni devono cancellare presto la pessima prestazione di Bologna, i nerazzurri vogliono dare continuità ai propri risultati e non perdere il passo del Napoli capolista. Secondo i bookmakers, nonostante la sfida si giochi all'Olimpico, sono i ragazzi di Inzaghi ad essere favoriti. La vittoria della squadra ospite, infatti, quota 2.15, il pareggio a 3.40, mentre il successo capitolino a 3.35. Si sfidano due squadre dotate di un grande potenziale offensivo. Per questo la quota del segno gol è molto bassa: 1.47. Chi sarà il primo marcatore dell'incontro? Immobile paga 5.50 così come Lautaro Martinez e Dzeko.