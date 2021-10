Lazio - Inter, Luis Alberto dalla panchina. Parolo: "Le scelte del mister vanno oltre i singoli"

Quasi tutto pronto allo stadio Olimpico, Lazio e Inter stanno per scendere in campo per l'8ª gara di questo campionato. Prima del match, ai microfoni di Dazn, Parolo ha analizzato così la scelta di Sarri di far partire Luis Alberto dalla panchina: "Luis Alberto fuori dai titolari? Quando il mister fa certe scelte lo fa anche per il gruppo, per dire che ciò che vuole lui è più importante dei singoli. Anche l’Atalanta ha fatto una scelta forte con il Papu e i risultati gli hanno dato ragione. Basic secondo me ha caratteristiche diverse da Milinkovic-Savic, gli piace andare senza palla e attaccare gli spazi, Milinkovic vuole anche la palla addosso. È un giocatore che ha fisicità e spessore e si applica anche tatticamente". L'ex centrocampista biancoceleste ha anche parlato dell'accoglienza ricevuta da Inzaghi per il suo ritorno all'Olimpico: "È stato bello e giusto, lui era commosso. Non so come fa ora a concentrarsi per la partita".