Lazio - Inter, prelazione per abbonamento Aquilotto: le info

La prossima sfida casalinga vedrà la Lazio impegnata contro l’Inter. La partita è in programma venerdì 26 agosto alle 20:45, la società tramite i canali ufficiali ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per coloro che sono in possesso dell’abbonamento Aquilotto. Di seguito tutte le info "PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO:

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell'abbonamento Aquilotto, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ai prezzi indicati nella tabella, nel seguente periodo:

- dalle ore 16:00 di venerdi 19 agosto, fino alle ore 19:00 di domenica 21 agosto.

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull'abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre):

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...

- ABBONAMENTO TRADIZIONALE - CODICE PRELAZIONE:

Per quanto riguarda l’abbonamento tradizionale, il tifoso dovrà verificare il codice prelazione sul proprio abbonamento ed inserire il codice formato dal numero dell’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad ottenere il numero di 12 cifre.

Clicca qui per vedere un esempio:

Il tifoso verificando il codice prelazione recupererà il seguente numero: 0000000001073304

Per poter effettuare l’acquisto dovrà inserire invece il seguente numero: 0000001073304

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 10:00 di lunedi 22 agosto"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE