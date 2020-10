Lazio - Inter, Radu ko dopo 15': problema muscolare

LAZIO-INTER, RADU - È durata appena quindici minuti la partita di Radu contro l'Inter, poi il difensore della Lazio ha alzato bandiera bianca e ha chiesto il cambio. Al 15', per anticipare Hakimi, il romeno ha allungato troppo il muscolo della coscia all'altezza del bicipite femorale e ha sentito la fitta. Ha chiesto subito la sostituzione e Inzaghi ha richiamato Bastos e l'ha inserito. Per Radu, che era tornato a disposizione all'ultimo dopo i problemi accusati contro l'Atalanta, bisognerà capire l'entità dell'infortunio. La sosta per le nazionali arriva al momento giusto e dà tempo a Radu di recuperare.