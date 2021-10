Lazio-Inter, Sconcerti: “Lautaro giocherà. Inzaghi non può perdere”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Mario Sconcerti, ha commentato quello che sarà il match tra Lazio e Inter, in programma sabato ore 18 e valido per l'ottava giornata di campionato. Questo il pensiero dell'opinionista in modo particolare sulla squadra nerazzurra: "Credo che la forza dell'Inter siano i due attaccanti. Fino a dove potrà rischiare, Inzaghi rischierà. Senza Lautaro e Dzeko è un'altra squadra. L'argentino me lo aspetto dal primo minuto. E' una partita troppo importante per entrambe. L'Inter non può perdere punti, il Napoli sta dando un ritmo travolgente e ha una partita abbordabile in casa".