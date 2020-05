Lazio, Inzaghi e Gaia si svagano: "Prima cena fuori post quarantena" - FT

LAZIO, INZAGHI E GAIA - Via (quasi) libera, piano piano si ritorna alla normalità e alle abitudini lasciate in questi mesi di quarantena e di Coronavirus. Il calcio sta tornando, la Serie A ha fissato la ripartenza e presto il pallone tornerà negli stadi (vuoti) e in televisione. C'è spazio, tra un allenamento e l'altro, di rilassarsi e svagarsi, magari cenando fuori casa come i vecchi tempi. È quello che hanno fatto Inzaghi e la moglie Gaia, che su Instagram ha postato una foto della serata e ha scritto: "Prima cena fuori dopo la quarantena dal nostro amico". Il pancione di Gaia ben in vista, il tecnico della Lazio che la abbraccia, tutto nella cornice del ristorante "Antica Pesa".