Lazio, Inzaghi mister d'Europa: 2° posto raggiunto, si punta Eriksson

Altro traguardo raggiunto per Simone Inzaghi: nella gara di Europa League contro il Cluj, infatti, il tecnico della Lazio ha toccato quota 21 panchine europee con i biancocelesti, scavalcando Petkovic e Mancini (fermi entrambi a quota 20), e piazzandosi alle spalle del solo Eriksson, in prima posizione con ben 43 panchine europee. Di seguito il dato inerente le gare da allenatore - media punti in Europa riportato da Lazio Page.

Gare allenatore - media punti:

43 Eriksson 1.98

21 Inzaghi 1.60

20 Mancini 1.61

20 Petkovic 2.05

16 Zeman 1.87

Cluj - Lazio, la diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it

Cluj - Lazio, le formazioni ufficiali

Clicca qui per tornare all'homepage del sito