Lazio, Isaksen a LSC: "Bisogna vincere. I tifosi? Sono i più belli del mondo"

Nel pre-partita di Lazio - Viktoria Plzen, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco di seguito le parole dell'esterno danese:

"Giochiamo come se fosse 0-0. È una nuova partita, non dobbiamo pensare ad altro. Dobbiamo vincere, il piano è chiaro. Speriamo di vincere. Gol a Plzen? È stata una bella partita, difficile. Sappiamo che il Viktoria Plzen è forte, dobbiamo essere pronti dal primo minuto è stato importante vincere lì, oggi dobbiamo essere pronti perché verranno con fiducia. Gli applausi dei tifosi? Mi trovo molto bene qui, i tifosi sono i più belli del mondo. Nella squadra mi sento bene, in questo momento è molto bello essere qui nella Lazio".

