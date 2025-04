Lazio, Isaksen a Sky: "Vittoria fondamentale. Il vero MVP oggi è Mandas"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Atalanta-Lazio, terminata 1-0 per i biancocelesti grazie al gol di Gustav Isaksen, proprio l'uomo che ha messo la firma sulla gara ha parlato ai microfoni di Sky con grande soddisfazione:

"Sto provando a essere forndamentale per questa squadra, questa è la prestazione della squadra intera, per me il vero MVP è Mandas. Non c'è vittoria senza lui. Questa è una vittoria fondamentale, se non avessimo vinto sarebbe stato difficile. Sono felice per i tre punti, era molto importante".

06/04