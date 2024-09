Lazio, Isaksen sicuro: "Nessun addio, ho chiesto io di rimanere qui!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Direttamente dal ritiro della Nazionale della Danimarca, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen si è espresso sulle voci di mercato che quest'estate giravano sul suo futuro e che lo vedevano lontano dalla Capitale. Ecco quello che ha detto: "È stato soprattutto con il mio vecchio allenatore (Tudor, ndr.) che sono iniziate le voci di mercato su di me. Dicevano che avrei potuto trovare un'altra squadra a titolo definitivo o essere mandato in prestito. Ma in realtà ho sempre detto che volevo rimanere alla Lazio e lottare per il mio posto, perché non mi sentivo di aver dato abbastanza. Quindi fin dall'inizio ho detto ai miei agenti che volevo restare e giocarmi le mie carte, e credo che loro l'abbiano rispettato. Se l'allenatore del Feyenoord ha spinto per il mio arrivo? No".