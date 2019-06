Lazio, Jony non perde tempo: la sua preparazione fisica è già iniziata

Non c'è tempo da perdere, quando la Lazio ti aspetta. I biancocelesti rappresentano la grande occasione della carriera di Jony, esterno del Malaga che tra pochi giorni dovrebbe diventare ufficialmente una delle frecce nell'arco di Simone Inzaghi. Presentarsi in ottima forma, dunque, è un obbligo per lo spagnolo che fin da subito vorrà dimostrare tutto il proprio valore. Per questo (come riporta il sito spagnolo elcomercio.es), nella giornata di ieri Jony ha partecipato a una corsa di beneficenza nella città di Gijòn in Spagna, più precisamente nel quartiere di El Llano. Cinque km per migliorare la propria condizione fisica e sostenere una buona opera dal punto di vista sociale (la corsa è stata organizzata da un'Associazione Culturale). Insieme al calciatore era presente anche il suo preparatore atletico ai tempi dello Sporting Gijòn, Roberto Montes, che conosce bene il ragazzo e gli avrà consigliato nuovi metodi di preparazione fisica per non perdere la forma durante l'estate. Jony quindi è pronto: il suo futuro con tutta probabilità sarà legato a quello della Lazio, lo spagnolo ha già iniziato a correre.

