Lazio - Juve, Dele-Bashiru titolare: Baroni spiega la scelta

© foto di www.imagephotoagency.it

A sorpresa, ecco Dele-Bashiru. Baroni ha scelto di puntare su di lui contro la Juventus al posto di Dia al centro della trequarti. Nel post partita il tecnico della Lazio ha spiegato la sua decisione in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Dele-Bashiru titolare? Loro hanno Locatelli che allunga e credevo che nella corsa Dele potesse vincere i duelli tanto è vero che per un paio di volte non è arrivato in porta per poco. Secondo me la gara è stata interpretata bene".