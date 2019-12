Lazio - Juventus, che gaffe della Leotta: “I giardini di marzo di Venditti” -VD

Un lapsus? Forse. Certamente uno scivolone da far un po' sorridere e un po' accapponare la pelle ai tifosi laziali, non ce ne voglia il diretto interessato. Al termine di Lazio - Juventus è show sugli spalti. Partono i cieli immensi, l'immenso amore di Lucio Battisti e della Curva Nord in diretta su DAZN. Nel post-partita sul prato dell'Olimpico c'è come sempre la star dell'ormai noto portale sportivo, Diletta Leotta. Che commenta lo spettacolo così: “La squadra va a festeggiare con la curva, con i tifosi che cantano 'I giardini di marzo' di Venditti...”. I giardini di marzo di chi, Diletta? Che gaffe per la showgirl, non l'unica della settimana. Già lo scorso 2 dicembre al Gran Galà del Calcio la Leotta aveva fatto irritare non poco Samir Handanovic, portiere dell'Inter, al quale aveva chiesto se fosse emozionato per essere salito per la prima volta su quel palco. Peccato che fosse la terza. Nulla in confronto a "I giardini di marzo' di Venditti, però.

VIDEO - LA GAFFE DI DILETTA LEOTTA SU "I GIARDINI DI MARZO"