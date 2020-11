Lazio - Juventus, i numeri del match: il campo dà ragione ai biancocelesti

1-1 tra Lazio e Juventus che non fa male a nessuno, anche se forse, guardando le statistiche del match, un minimo di rimpianto può nascere nei cuori biancocelesti. Analizzando i numeri del match, vediamo che il possesso palla è stato controllato dalla Lazio (54,3%), ma anche i tiri (14 a 11) e i cross (23 a 9) sono in favore della squadra di Inzaghi. Le intercettazioni, i palloni rinviati e tackles effettuati con successi vanno ai bianconeri, a dimostrazione di com'è stata impostata la gara da Pirlo.

LA PARTITA DI CORREA - La gara è stata decisa da una serpentina di Correa che poi ha servito il pallone vincente per Caicedo. L'argentino, nel complesso, non ha giocato una delle sue migliori partite: solo 3 i suoi tiri, come i passaggi chiave e i dribblings. Il numero 11 ha realizzato 35 passaggi totali, con una precisione dell'88,6%. Da lui ci si aspetta molto di più, soprattutto quando manca Immobile a fare da riferimento.

Si ringrazia LazioPage per le statistiche

#LazioJuve



54.3% Possession 45.7%

14 Shots 11

12 Open play shots 7

23 Crosses 9

39% Successful tackles 50%

7 Interceptions 15

5 Clearances 30

8 Blocked shots/crosses 22 — Lazio Page (@laziopage) November 9, 2020