Lazio - Juventus, Mutarelli: "Sfida importante, a entrambe servono punti"

Lazio - Juventus è una sfida di alto livello. I biancocelesti al momento sono quinti in classifica, con tre punti di vantaggio proprio sui bianconeri. L'ex laziale Massimo Mutarelli è stato intervistato da Tuttojuve.com per esprimere un parere sulla partita: "Sfida per il quarto posto? Secondo me è molto importante. Sia Lazio, sia Juve hanno un ritardo importante in classifica. Hanno bisogno di far punti".

MILINKOVIC E LUIS ALBERTO - Durante la chiacchierata l'ex centrocampista ha detto anche, secondo la sua opinione, quali giocatori della Lazio farebbero comodo alla Juve: "La Lazio ha calciatori di livello internazionale...Luis Alberto? Sicuramente sì. Tecnicamente è sontuoso. Però Milinkovic è completo, ha un talento incredibile. Non credo, tuttavia, che la Lazio si lasci scappare qualcuno".