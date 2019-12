Lazio - Juventus, nessun ricordo per Franco Janich: svelato il motivo

Battere la Juventus e ritrovare l’entusiasmo di un popolo intero. All’Olimpico lo spettacolo è stato duplice: in campo grazie ai calciatori, sugli spalti grazie ai tifosi. Eppure a qualche giorno di distanza rimane un piccolo vuoto: l’occasione di ricordare il grande Franco Janich, ex calciatore e dirigente biancoceleste, scomparso lo scorso 2 dicembre all’età di 82 anni. Una premessa è d’obbligo. Questo non è il momento delle polemiche, ma di restare uniti e pensare al bene della Lazio. In seguito ai tanti messaggi ricevuti e alle voci circolate sui social, però, è sembrato doveroso spiegare i motivi di questa mancanza. Nessun gesto premeditato, nessuna amnesia o assenza di sensibilità. Si è trattato di un problema tecnico: purtroppo la tecnologia stavolta non ha fatto il suo dovere. Ma resta la speranza che alla prima occasione utile si possa rimediare, perché non è mai troppo tardi per commemorare un galantuomo del calcio, riconosciuto come tale e livello nazionale.