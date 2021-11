Lazio - Juventus, ospiti favoriti ma l'Olimpico è una garanzia: le quote del match

Ancora un po' d'attesa, poi l'Olimpico sarà teatro del match tra Lazio e Juventus. Un inizio altalenante quello della squadra di Sarri, ma ora sembra aver trovato equilibrio e un pizzico di continuità. Lo confermano gli ultimissimi risultati ottenuti in campionato: il tris rifilato alla Salernitana, il "pareggio-beffa" contro l'Atalanta e la vittoria di misura con la Fiorentina. Situazione diversa in casa Juventus, reduce anche lei dal successo contro la viola, arrivata dopo sconfitte non pronosticabili a inizio stagione: quelle contro Verona e Sassuolo. Bisogna tornare addirittura al match contro la Roma per analizzare gli ultimi tre punti ottenuti dalla formazione di Allegri.

IL PRONOSTICO - Nonostante il favore dei bookie, che s'aspettano la vittoria della squadra ospite, quotata a 2.30, i numeri collezionati dalla Lazio all'Olimpico possono far pendere il pronostico dalla parte dei biancocelesti, magari aggiungendo una doppia chance 1X. I diversi momenti delle due squadre si comprendono bene se si dà un'occhiata a qualche statistica. Ad esempio, i bianconeri non sono mai riusciti a segnare più di un gol nelle ultime sei gare di campionato. In Serie A non registrava una striscia più lunga senza siglare almeno due reti in un singolo match dall'ottobre 2008. Gli altissimi numeri della Lazio quando si tratta di reti fatte e subite, invece, fa pensare a un match in cui entrambe le squadre andranno a segno. L'1X più Goal vale 2.15 per Sisal, 2.40 per Betfair e Goldbet.

PARTE MARCATORI - Da tener d'occhio fino alla fine la "parte marcatori", considerati i dubbi sulla presenza in campo dei due bomber di razza: Immobile e Dybala. La rete di Luis Aberto e Milinkovic vale 4, più bassa la quota secondo cui sarà Morata ad andare a segno (3). Infine, il gol di Cuadrado può pagare fino a 6 volte la posta: il colombiano ha siglato per ora due reti in campionato, non fa meglio dal 2017/18. La gara pare all'insegna dell'equilibrio e particolarmente delicata per il prosieguo della stagione. Interessanti, in questo caso, le quote che riguardano l'arrivo di un calcio di rigore all'interno dei 90': il "sì" vale 2.7, lo scenario opposto 1.37.

