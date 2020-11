Lazio - Juventus, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Domenica alle 12:30 andrà in scena il lunch match tra Lazio e Juventus. La sfida sarà diretta da Davide Massa, con assistenti Meli e Alassio. Quarto uomo Sacchi, mentre al Var Mazzoleni e Cecconi. ll fischietto di Imperia, dirigerà la Lazio dopo aver presieduto al Var nella partita di domenica scorsa vinta dai biancocelesti a Torino, segnalando l'episodio da cui è nato poi il rigore, con protagonista N'kolou.

I PRECEDENTI - Massa ha arbitrato i biancocelesti per 17 volte in carriera: con lui il bilancio dei biancocelesti recita 8 successi, 4 pareggi e 5 sconfitte. Con i bianconeri invece, Massa ha collezionato 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, in 16 sfide.

