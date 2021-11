Lazio - Juventus, Trezeguet: "Ho vissuto il tabù Olimpico. Allegri? Si inizia a vedere il suo lavoro"

David Trezeguet è stato protagonista di molte sfide tra Lazio e Juventus. Sabato le due squadre si affronteranno all'Olimpico e proprio da qui, seppur in collegamento internet, l'ex attaccante ha raccontato qualche aneddoto sul suo passato. Ospite al Social Football Summit il francese ha detto: “Il mio gol contro la Lazio nel 2004 in Coppa Italia? Non lo ricordo. All’Olimpico fino a quell’anno non ero mai riuscito a segnare, né con la Lazio né con la Roma. Mi sbloccai l'anno successivo segnando una doppietta nel 4-1 contro ai giallorossi e non mi fermai più. L’Olimpico è uno dei templi del calcio, tutto il mondo lo riconosce".

JUVENTUS DI ALLEGRI - "La Juventus sta cercando l’equilibrio giusto, Allegri ci sta lavorando. In campionato soffre di più che in Champions, ma la qualificazione in Europa era quasi scontata per le avversarie nel girone. Piano piano si inizia a vedere il lavoro del mister. I cambiamenti ci sono stati, adesso serve dare di più, anche se non sarà semplice perché la Serie A è molto competitiva".