Lazio, Kamada anticipa il rientro dal Giappone: il motivo

Niente da fare per Daichi Kamada, l’infortunio rimediato nella sfida di ieri contro la Birmania non gli consente di proseguire con la selezione costringendolo a dare forfait per la prossima gara contro la Siria, in programma martedì 21 in Arabia Saudita. Il centrocampista, come annunciato dal sito ufficiale della federazione giapponese, rientrerà anticipatamente nella Capitale. Questo il comunicato: “Daichi Kamata lascerà la squadra a causa di un infortunio”.

Nell'intervista rilasciata post gara il biancoceleste ha tenuto a specificare che non si trattasse di un problema alla gamba, ma di aver avvertito un fastidio alla schiena. Nei prossimi giorni, una volta tornato alla base, verrà sottoposto a ulteriori accertamenti e sarà valutato in vista della partita di campionato contro la Salernitana, in programma sabato 25 all'Arechi.

