Lazio, Keita: "Al Monaco per fare meglio degli anni in biancoceleste"

LAZIO, KEITA - Dal 2011 al 2017 alla Lazio tra Primavera e prima squadra. Keita Balde Diao è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile biancoceleste e si è consacrato anche negli anni con Inzaghi allenatore. Poi il passaggio al Monaco, il prestito all'Inter e il ritorno in Francia dove però ancora non hanno visto il Keita ammirato alla Lazio. L'attaccante senegalese, in un'intervista a Téléfoot, ha ammesso di voler fare meglio di quanto fatto a Roma: "Ho degli obiettivi personali, voglio essere più forte rispetto agli anni passati alla Lazio. Lì ho fatto sette anni, prima in Primavera e poi sono passato in prima squadra. Ho avuto la possibilità di mostrare bene le mie qualità perché ho fatto parecchi anni. Ora al Monaco sono contento, mi sento bene, voglio dare il massimo in ogni partita".

Lazio, "Marione" sul derby: "Questi non c'hanno nessuno"

Lazio, Basta: “Il gol al derby il momento più bello. Champions? Andiamo sicuro!”

Torna alla home page