Lazio, Klose nel mirino dei tifosi: "Ha fallito. Speriamo che..."

La prima avventura da allenatore per Miroslav Klose non sta andando come sperava. Il suo Altach è ultimo nella Bundesliga (campionato austriaco) e l'ultima vittoria risale ormai al 27 gennaio. Il pessimo rendimento della sua squadra, come riportano dalla Germania, ha scatenato l'ira dei tifosi austriaci che suoi social si sono scatenati contro l'ex bomber della Lazio. "Klose e la squadra hanno tanto da imparare" scrive un sostenitore, al quale si aggiunge il commento più netto e inequivocabile di un altro "Klose out". Impazza la rabbia sui social e c'è chi, addirittura, condanna la sua carriera da tecnico, nonostante sia solo all'inizio: "Spero che Klose riconosca di aver completamente fallito come allenatore e dichiari le sue immediate dimissioni". Spesso 'il pescatore di gol', come lo chiamavano a Roma, si è dimostrato capace di superare con grande stile i periodi complicati, i tifosi biancocelesti fanno il tifo per lui e sperano che presto possa imporsi anche come mister.