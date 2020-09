Lazio, l'acquisto di Muriqi fa sorridere due club albanesi: ecco perché

L'ufficialità di Muriqi alla Lazio ha reso felici i tifosi biancocelesti, che aspettavano un rinforzo in attacco da tempo. A gioire di questo trasferimento però non sono solo i laziali: sia il Teuta e che il Besa di Kavaja (entrambe società minori albanesi, ndr) riceveranno l'indennità di formazione stabilita dalla FIFA. Secondo le norme della Federazione internazionale, i club che contribuiscono alla formazione dei giocatori d'età compresa tra i 12 e i 23 anni, riceveranno un premio economico. La Lazio quindi verserà €270.000 nelle casse del Teuta, mentre in quelle del Besa di Kavaja €90.000, come riporta Panorama Sport.