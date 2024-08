Lazio, l'ag. Lombardi sul mercato: "Mi aspettavo molto di più..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l’agente Stefano Lombardi, intercettato allo Sheraton di Milano, ha parlato del mercato delle big di Serie A. Tra queste ha detto la sua anche sulla Lazio, che ha chiuso diversi acquisti all'inizio dell'estate e che nelle ultime ore proverà a liberarsi di alcuni esuberi. Non è escluso, però, un colpo in entrata nel finale. Queste le parole del procuratore, non particolarmente convinto dai biancocelesti: "Mi aspettavo qualcosa dalla Lazio, che poteva fare molto di più”.