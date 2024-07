Lazio, l'ag. Paloni: "Dele-Bashiru? Sarà una delle sorprese della Serie A"

L'agente Paolo Paloni, intervenuto a TMW per raccontare alcune delle trattative di mercato che lo hanno visto protagonista e tra queste, quella di Dele-Bashiru alla Lazio. Le sue parole: "È stata una trattativa complessa, per un giocatore del quale conosco molto bene le qualità. Proprio per questo non voglio sbilanciarmi, ma penso che abbia la carte in regola per essere una delle sorprese della prossima Serie A. Se è arrivato alla Lazio il merito è stato del grande lavoro del club biancoceleste, ma anche dell'agente che segue da tempo il ragazzo fin dai primi step del suo percorso professionale".

