Lazio, l'agente di Cataldi smentisce la cessione. Ma la società...

Tante visioni diverse riguardo al futuro di Danilo Cataldi. Per la squadra è un leader, praticamente il capitano; per la società invece è un esubero di cui liberarsi in estate. In mezzo c'è il calciatore e il suo agente, Giuseppe Riso, quasi all'oscuro di queste vicende. Il centrocampista non ha dubbi: vuole rimanere alla Lazio per continuare a giocare per la squadra di cui è tifoso sin da bambino. Il suo procuratore è d'accordo ed è convinto che alla fine rimarrà: "Non è mai stato messo sul mercato", ha chiarito a La Repubblica. Lotito e Fabiani però la pensano diversamente. Qualora arrivasse l'offerta giusta, infatti, il numero 32 potrebbe lasciare la Capitale. Già lo scorso anno, complice l'innesto di Rovella e diversi cambi in mediana (da Vecino a Kamada), ha trovato pochissimo spazio. Quest'anno la situazione sembra essere la stessa anche con Baroni in panchina.

Per Cataldi rimane in pole il Torino, ma c'è anche il Cagliari che potrebbe presto avanzare una proposta alla Lazio. I rossoblù stanno aspettando il momento giusto. Il problema dell'ingaggio, sicuramente troppo elevato per gli standard dei sardi, potrebbe essere risolto attraverso un contratto triennale offerta al calciatore. A riportarlo è l'edizione odierna La Nuova Sardegna.

Pubblicato il 29/07