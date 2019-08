Lazio, l'agente di Vavro dopo l'esordio: "Orgoglioso di te!"

Denis Vavro siede in panchina, durante Sampdoria - Lazio. Inzaghi decide di lasciargli ancora qualche giorno per ambientarsi. Il fastidio muscolare di Acerbi, nella ripresa, però, ha anticipato il suo esordio: l'ex Sassuolo è costretto a uscire, lo slovacco prende il suo posto in campo. E al termine del match, l'agenzia che cura i suoi interessi, la IFManagement, gli dedica una story su Instagram: "Siamo felici del tuo primo ingresso in Serie A". Il suo procuratore e fondatore dell'agenzia, Martin Petras, ricondivide il post aggiungendo: "Orgoglioso di te, grande!".

